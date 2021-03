1:1 gegen den VfB Lübeck : Talfahrt des KFC Uerdingen hält weiter an

Torjäger Adriano Grimaldi (am Ball), der das 1:0 köpfte, half auch hinten aus. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Lotte Der KFC Uerdingen kann einfach nicht mehr gewinnen. Gegen das Schlusslicht VfB Lübeck kam er nicht über ein 1:1 hinaus. Damit holte der krisengeschüttelte Klub aus den zurückliegenden sechs Spielen nur zwei Punkte und schwebt in akuter Abstiegsgefahr.

Auch nach dem vierten Heimspiel in Lotte wartet der KFC Uerdingen noch auf seinen ersten Sieg. Den drei Niederlagen gegen Duisburg (1:2), Ingolstadt (0:3) und Rostock (0:1) folgte nun ein mageres 1:1 (1:0) gegen das Schlusslicht VfB Lübeck. Die frühe Führung durch Adriano Grimaldi egalisierte Ryan Malone nach einer Stunde. Für Trainer Stefan Krämer und den Klub wird die Situation immer prekärer.

Zwei Stunden vor dem Spiel war die Austragung ernsthaft gefährdet. Die Spieler schauten ungläubig aus den Fenstern des Tageshotels, das sie nach der Anreise am Mittag bezogen hatten. Denn es schüttete wie aus Kübeln und der Rasen in Lotte wird in dieser Phase schließlich nicht nur durch den Drittligisten aus Krefeld, sondern auch durch die in der Regionalliga spielenden Sportfreunde strapaziert. Da wurden Erinnerungen an die Wasserschlacht des KFC am15. März 2019 in Duisburg gegen Fortuna Köln wach, die ebenfalls an einem Freitagabend 1:1 endete und dem damals erfolglosen Trainer Norbert Meier den Job kostete.

Die Temperaturen in Lotte waren innerhalb weniger Minuten von zehn auf nur noch zwei Grad gefallen, es blies ein heftiger Wind, doch der Rasen in Lotte war bespielbar. Pünktlich zum Spielbeginn hatte der Himmel seine Schleusen geschlossen. Einen fußballerischen Leckerbissen hatte bei diesem Duell der Kellerkinder sowieso niemand erwartet, doch unter diesen Voraussetzungen war klar, dass vor allem Einsatzfreude gefragt war.

Trainer Stefan Krämer hatte seine Anfangsformation auf drei Positionen gegenüber der Begegnung am Dienstag gegen Hansa Rostock (0:1) geändert: für den verletzten Fridolin Wagner (muskuläre Probleme) durfte Dave Gnaase von Beginn an ran, für Peter van Ooijen kam der nach seiner Sperre wieder spielberechtigte Tim Albutat in die Mannschaft und für Kolja Pusch ging in der Spitze der schnelle Mike Feigenspan auf Torejagd.

Nach den drei Heimniederlagen in Lotte sollte diesmal alles anders sein: Die Trainer nahmen auf der anderen Bank Platz, nach gewonnener Platzwahl wechselte der KFC die Seiten. „Ich bin abergläubisch“, meinte Krämer. „Wir wollen etwas ändern, was wir auch dadurch zeigen.“ Und welch eine Veränderung! Nach nur sieben Minuten brachte Adriano Grimaldi die Blau-Roten per Kopf nach einer Flanke von Christian Kinsombi in Führung. Es war das zweite Saisontor für den 29 Jahre alten Stürmer, der zuvor Mitte November gegen Unterhaching (3:1) getroffen hatte. Die Gäste reagierten mit wütenden Angriffen und drängten mit dem starken Wind im Rücken die Uerdinger in deren Hälfte. Ihre beste Chance hatten die Hanseaten in der 27. Minute, als Torhüter Hidde Jurjus schon geschlagen war, aber Gino Fechner auf der Linie rettete. Die Uerdinger kamen gegen den VfB und den Wind zu selten aus ihrer eigenen Hälfte, erreichten aber ihr Etappenziel und nahmen die Führung mit in die Pause.

Nach dem Wechsel setzte wieder heftiger Regen ein, aber der KFC kam nun und hätte in der 50. Minute durchaus einen Elfmeter erhalten können, als Kinsombi im Strafraum gefoult wurde. Schiedsrichter Patrick Glaser verweigerte jedoch den Pfiff und die damit mögliche Vorentscheidung. Zehn Minuten später klingelte es auf der anderen Seite. Nachdem Yannick Deichmann nur den Pfosten getroffen hatte, traf Ryan Malone genau ins Dreieck.

Die Uerdinger mühten sich, waren im zweiten Durchgang auch spielbestimmend, doch kamen sie zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor und musste sich am Ende mit dem einen Punkt begnügen.