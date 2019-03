Uerdingen kann nicht mehr gewinnen: Wasserschlacht zwischen KFC und Fortuna Köln endet 1:1

Duisburg Uerdingen und Fortuna Köln trennen sich 1:1. Damit bleibt der KFC auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg. Schiedsrichter Bramlage hätte die Partie allerdings nicht anpfeifen dürfen.

Zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff hatte Starkregen in Duisburg eingesetzt. Die Folge: Der Ball blieb in den Pfützen liegen. Manches erinnerte beim Aufwärmen beider Mannschaften an die Wasserschlacht zwischen Deutschland und Polen bei der Weltmeisterschaft 1974. So war es schon verwunderlich, dass Schiedsrichter Henrik Bramlage diese Partie Anpfiff. Abgesehen davon, dass der Rasen keinen Fußball zuließ, steht zu befürchten, dass er so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass die Zweitligabegegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln am Sonntag ernsthaft gefährdet ist. Und all jene, die gekommen waren, um ein Fußballspiel zu sehen, wurden bitter enttäuscht, denn das war einfach nicht möglich.