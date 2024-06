Viele Personalfragen beim KFC Stellt der KFC Uerdingen einen neuen Trainer am Freitag vor?

Dort soll er Michél Dinzey assistieren, der nach wie vor als Wunschkandidat von Eser auf dem Trainerstuhl des KFC gilt. „Wir sind mit Michél Dinzey noch in Gesprächen, aber in zwei bis drei Tagen haben sich die Details auch geklärt“, so Eser zuversichtlich. Zudem soll mit Rüdiger Abramczik auch ein Supervisor nach Krefeld kommen. Wie die Arbeit des ehemaligen Schalker Idols an der Grotenburg aussehen soll, ist aber noch nicht näher definiert.