Übergriffe auf KFC-Spieler: Fußball-Fans haben im Innenraum nichts zu suchen

Meinung Krefeld Am Rande des 0:0 zwischen Carl Zeiss Jena und dem KFC Uerdingen sorgten Fans beider Lager für bemerkenswerte Szenen. Dabei lief einiges aus dem Ruder. Ein Kommentar.

Der Fußball wird immer skurriler. Unvergessen ist der Bußgang von Dominico Tedesco in die Schalker Fankurve, sein Gang nach Canossa. Dort ließ er in einem Anflug von Masochismus alle Beschimpfungen und Beleidigungen über sich tapfer ergehen. Auch die Spieler des KFC Uerdingen gingen nach dem Spiel in Jena in die Fankurve. Auch sie wurden – von einigen wenigen – übelst attackiert. Die grundsätzliche Frage lautet: Ist es sinnvoll, nach dem Spiel in die Kurve zu gehen? Nein! Weil ein konstruktives Gespräch unmittelbar nach dem Schlusspfiff aufgrund der großen Emotionalität kaum möglich ist. Weil es nicht auszuschließen ist, dass unter Hunderten Vernünftigen einige wenige sind, die Enttäuschung, Wut und Aggressionen nicht steuern können. Weil die Spieler sich nicht nach jedem Spiel rechtfertigen müssen. Weil sie vor körperlichen und verbalen Übergriffen geschützt werden müssen. Also: In Richtung Kurve gehen und als Dankeschön für die Unterstützung winken, reicht vollkommen.