Erster Test des KFC Uerdingen : Pusch und Velkov machen auf sich aufmerksam

Harsewinkel Drittligist KFC Uerdingen verliert sein erstes Testspiel gegen den PSV Eindhoven mit 0:3. Dabei hinterlassen Kolja Pusch und Stefan Velkov schon einen guten Eindruck. Trainer Stefan Krämer ist mit der Leistung nicht unzufrieden.

Was hat der erste Test außer der Niederlage gebracht? „Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Trainer Stefan Krämer, der beinahe genauso viel geschwitzt hatte wie seine Spieler. „Wir konnten in der Halbzeit nicht komplett wechseln. Die Mannschaft hat es körperlich gut gemacht, auch wenn die Beine in den letzten zehn 15 Minuten schwer wurden. Aber mir ist lieber, dass wir einer guten Mannschaft hinterherlaufen als durch den Wald.“

Natürlich hatte auch niemand erwarten dürfen, dass der deutsche Drittligist vor den Augen von Präsident Mikhail Ponomarev dem international erfahrenen Top-Team ernsthaft Paroli bieten kann, zumal sich die Gastgeber bereits seit Tagen in Klosterpforte im Trainingslager befinden. So machten die Gastgeber von Beginn an Druck, kamen aber kaum zu einer Chance. So war es auch typisch, dass alle drei Treffer von der Strafraumgrenze aus erzielt wurden.