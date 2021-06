Nach Probetraining : KFC Uerdingen könnte einen Regionalliga-Kader stellen

Krefeld Das behauptet jedenfalls Patrick Schneider. Doch auch der Jugendleiter, der zwei Wochen lang Spieler bei einem Probetraining gesichtet hat, hängt in der Luft. Der Verwaltungsrat hat noch immer keinen Vorstand berufen.

Aktiv spielte er in der Verbandsliga. Er ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz und somit berechtigt, einen Regionalligisten zu trainieren. 2008 gehörte er als Analyst der Nationalmannschaft zum Team Köln. An der dortigen Sporthochschule arbeitete der diplomierte Sportwissenschaftler von 2013 an drei Jahre lang als Dozent.

In den zurückliegenden zwei Wochen hat er gemeinsam mit Juniorentrainer Dmitry Voronov ein Probetraining veranstaltet. Die beiden haben die sportliche Leitung übernommen. Sie gehen davon aus, dass die Uerdinger in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen. Und da die Saison am 13. August beginnt und somit Anfang Juli der Trainingsauftakt erfolgen muss, treiben sie die Kaderplanung energisch voran.