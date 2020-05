Warten auf Entscheidung des DFB : KFC Uerdingen trainiert weiter in Kleingruppen

Krefeld Das Wochenende hat Appetit gemacht: Nachdem der Spielbetrieb in der ersten und zweiten Liga problemlos fortgesetzt worden ist, hofft der KFC Uerdingen, dass es auch in der 3. Liga Anfang Juni weiter geht.

Am Samstag Morgen stand eine normale Trainingseinheit beim KFC Uerdingen auf dem Programm. Doch nach dem Abpfiff am Mittag hatte es Trainer Stefan Krämer etwas eiliger als sonst. Sein Ziel: die Couch daheim. Der Fußballlehrer fuhr nach Hause, duschte und saß dann pünktlich vor dem Fernseher: Nach 66 Tagen endlich wieder Fußball. „Natürlich habe ich mir die Konferenz angesehen“, berichtet er. Vieles war ungewohnt, aber wenig neu. „Es war natürlich deutlich anders als sonst“, schildert er seine Eindrücke. „Ich hoffe, dass wir uns nicht allzu lange daran gewöhnen müssen. Aber das Niveau war nicht schlecht. Mit den Ergebnissen habe ich gerechnet. Es war wie nach einer langen Sommerpause, wo noch keiner so genau weiß, wo er steht.“ Wirklich überrascht hat ihn nur der deutliche 3:0-Sieg von Hertha BSC in Hoffenheim.

Die Uerdinger trainieren auch in der kommenden Woche nur in Kleingruppen. „Ins Mannschaftstraining werden wir erst wieder einsteigen, wenn wirklich klar ist, ob die Saison zu Ende gespielt oder abgebrochen wird“, sagt Trainer Stefan Krämer. Eine entsprechende Entscheidung wird am 25. Mai auf dem DFB-Bundestag fallen. „Nachdem an diesem Wochenende alles glatt gelaufen ist, bin ich noch etwas zuversichtlicher, dass wir die Saison sportlich beenden. Aber ich bin Rheinländer: „Et kütt, wie et kütt.“