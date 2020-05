Quarantäne-Hotel storniert : KFC enttäuscht über verschobenen Drittligastart

Krefeld Das wochenlange Tauziehen um die Fortsetzung der Saison in der 3. Liga geht weiter. Der 26. Mai als Termin wurde gekänzelt. KFC-Trainer Stefan Krämer ist enttäuscht, hofft aber weiter auf den DFB.

Enttäuscht hat der KFC Uerdingen die Nachricht aufgenommen, dass die Fußballsaison in der 3. Liga nicht wie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geplant am 26. Mai fortgesetzt werden kann. Der Verband sah sich zur weiteren Aussetzung der Spielzeit gezwungen, da von den Behörden in Sachsen-Anhalt und Thüringen keine Genehmigungen vorliegen. In diesen Bundesländern sind auch der 1. FC Magdeburg, Hallescher FC und Carl-Zeiss Jena beheimatet, die sich seit Wochen gegen eine mögliche Fortsetzung des Spielbetriebs sträuben und lautstark für einen Saisonabbruch plädieren.