KFC-Profi plädiert für Saisonabbruch : Großkreutz contra DFB

Krefeld Der Abwehrspieler des KFC Uerdingen hat sich in einem Interview gegen den Verband positioniert. Während DFB und die Vereine die Saison zu Ende spielen möchten, plädiert Großkreutz für einen Saisonabbruch.

Eine der spannendsten Fragen im deutschen Fußball ist, ob trotz der Corona-Krise in der dritten und vierten Liga die Saison noch zu Ende gespielt wird? Vieles deutet darauf hin, dass in der ersten und zweiten Liga die Saison im Mai fortgesetzt wird – natürlich ohne Zuschauer und mit erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. Ebenso deutet sehr viel darauf hin, dass die Saison in den Amateurklassen, also von der Oberliga abwärts, abgebrochen wird. Aber was geschieht in den beiden Klassen, die sich an der Schnittstelle befinden, in denen professionell gearbeitet wird, aber es nicht um hohe Fernseheinnahmen geht?