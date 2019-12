Vor dem Gastspiel bei Viktoria Köln : KFC hofft auf Osawes Einsatz

Mit der Hereingabe bereitete Osayamen Osawe beim 4.1-Sieg gegen Hansa Rostock den Ausgleich vor. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Osayamen Osawe musste gegen Rostock nach einer Stunde das Feld wegen einer Oberschenkelzerrung verlassen. Wird der Uerdinger rechtzeitig fit, um am Samstag bei Viktoria Köln spielen zu können?

Never change a winning team – gerne würden Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Daniel Steuernagel am Samstag (14 Uhr/live im Dritten) jene Elf aufbieten, die beim 4:1 gegen Rostock den höchsten Uerdinger Sieg in der Dritten Liga seit 15 Jahren errang. Aber ist das auch möglich? Das verantwortliche Duo weiß es noch nicht, weil Osayamen Osawe noch kein grünes Licht gegeben hat. Der 26 Jahre alte Nigerianer, der das Angriffsspiel des KFC deutlich belebt und sich als sehr gute Ergänzung zu Torjäger Tom Boere erwiesen hatte, laboriert noch an einer Oberschenkelzerrung. Ausgeschlossen ist sein Einsatz jedoch nicht. Immerhin hat er am Donnerstag individuell trainiert. Aber wird er in den nächsten Stunden auch fit? „Die Zeit wird knapp, weil er vorgeschädigt ist“, sagt Reisinger. „Er muss in seinen Körper hinein horchen und darf keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen.“

Aber Reisinger und Steuernagel sind auch bereit, ein Restrisiko in Kauf zu nehmen. Schließlich haben sie vor einer Woche mit Christian Dorda in einem ganz ähnlichen Fall gute Erfahrungen gemacht. Somit gilt es, die Größe des Risikos abzuwägen. Das scheint überschaubar, zumal nach der Partie in Köln nur noch die Begnung in Halle vor der Winterpause auf dem Programm steht. „Verdient hätte er es“, legt sich Reisinger fest. „Wenn es geht, steht er in der Startelf.“

Info Barry, Kirchhoff und Pflücke fallen aus Training Nachdem der KFC am Mittwoch nur in der Halle trainieren konnte, war er am Donnerstag wieder beim SV Vorst zu Gast. „Der Rasen war fest“, berichtete Teamchef Stefan Reisinger. „Er verträgt eine Menge Wasser.“ Wie immer soll das Abschlusstraining am Freitag in der Grotenburg stattfinden. Der trockene gestrige Tag hat dem dortigen Rasen sicherlich gut getan. Aber schon für heute sind weitere Regenfälle angesagt. Nicht dabei Drei Spieler konnten nicht trainieren und stehen für das Spiel bei Viktoria Köln somit nicht zur Verfügung: Boubarcar Barry (Schulterverletzung), Jan Kirchhoff (Knie) und Patrick Pflücke (Grippe). Für ihn rückt ein A-Jugendlicher in den Kader.

Und Kevin Großkreutz? Der Weltmeister von 2014 saß beim Sieg gegen Rostock auf der Tribüne seine Sperre ab. Alexander Bittroff und Christian Dorda waren die Außenverteidiger. Letzterer ist auf der linken Seite gesetzt. Somit stellt sich die Frage, ob Großkreutz abermals Bittroff verdrängen kann? Reisinger will sich da nicht festlegen. „Es gilt, wie bei allen anderen auch, das Leistungsprinzip“, sagt er. „Dazu zählt aber auch die tägliche Trainingsarbeit. Wer glaubt, sich nach einem Sieg ausruhen zu können, ist ganz schnell raus. Da haben wir kein Problem, andere zu bringen.“

Dass Großkreutz seine Aufgabe auch als Dorda-Ersatz auf der linken Seite gemeistert hatte, bringt ihm keinen Bonus. „Das hat er ordentlich gemacht, aber das muss man auch erwarten“, sagt Reisinger. „Da schlagen wir noch keine Purzelbäume.“