Nach Tätlichkeit des KFC-Profis : Großkreutz für vier Spiele gesperrt - gegen den BVB dabei

Uerdingen Kevin Großkreutz ist nach einer Tätlichkeit für sechs Ligaspiele, davon zwei auf Bewährung, gesperrt worden. Im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund am Freitag darf er aber spielen.

Kevin Großkreutz vom Drittligisten KFC Uerdingen kann im DFB-Pokal am Freitag (20.45 Uhr in Düsseldorf/Sky und Sport1) gegen seinen Ex-Klub und Vizemeister Borussia Dortmund spielen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Krefelder Profi wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung zu einer Sperre von sechs Spielen, davon zwei auf Bewährung.