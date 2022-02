Kein Punktabzug für den KFC : Die Entscheidung des WDFV dokumentiert Mitleid

Meinung Krefeld Der Westdeutsche Fußballverband hat den Neun-Punkte-Abzug für den KFC Uerdingen wegen des Insolvenzverfahrens rückgängig gemacht. Das ist juristisch durchaus vertretbar, weil der KFC-GmbH in der Vorsaison bereits Punkte abgezogen wurden. Die Entscheidung fiel aber noch aus einem anderen grund leicht.

Der eigentliche Gewinner in diesem Fall ist aber der WDFV, der aus seiner Sicht alles richtig gemacht hat. Dabei hat er sich viel Zeit gelassen, was sein größter Trumpf war. Am Ende bedurfte es gar nicht mehr einer kniffligen juristischen Entscheidung, die eigentlich im Herbst fällig gewesen wäre. Hätte der WDFV da aber bereits den Neun-Punkte-Abzug gekippt, hätte es wahrscheinlich zumindest Kritik seitens anderer vom Abstieg bedrohter Vereine gehagelt.