0:3 gegen FC Ingolstadt : KFC Uerdingen kassiert dritte Niederlage in Folge

Der Uerdinger Dave Gnaase (rechts) im Zweikampf mit dem Ingolstädter Filip Bilbija. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Lotte Der KFC gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel, der FC Ingolstadt hat einen Aufstiegsplatz zurückerobert. Die Uerdinger unterlagen in einem Nachholspiel den Gästen mit 0:3. Am Samstag treten sie beim 1. FC Saarbrücken an.

Der KFC Uerdingen hat sich lange gewehrt, musste sich aber am Ende dem FC Ingolstadt deutlich mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Für die Mannschaft von Stefan Krämer war es die dritte Niederlage in Folge. Der Coach erlebte den Schlusspfiff auf der Tribüne.

Trainer Stefan Krämer hatte seine Anfangsformation gegenüber der 1:2-Niederlage im Niederrheinderby gegen den MSV Duisburg am vergangenen Sonntag auf vier Positionen geändert. Für Christian Kinsombi, Gustav Marcussen, Muhammed Kiprit und Fridolin Wagner standen Kolja Pusch, Patrick Göbel, Adriano Grimaldi und Leon Schneider beim Anpfiff auf den Platz. Auf Wagner verzichtete der Coach nicht freiwillig; der defensive Mittelfeldspieler musste nach dem Abschlusstraining wegen muskulärer Probleme passen. Auch auf Albutat hätte Krämer gerne eingesetzt, doch der Mittelfeldakteur wurde nach seiner gelb-roten Karte für ein weiteres Spiel wegen Schiedsrichterbeleidung gesperrt. Zudem fehlen natürlich weiterhin die Langzeitverletzten Edvinas Girdvainis, Osayamen Osawe und Jan Kirchhoff, der seine Karriere nach dieser Spielzeit beendet und laut „Kicker“ U15-Trainer beim VfB Stuttgart wird.

Während Krämer sich stets vor seine Spieler gestellt und die schlimmen Bedingungen in den Vordergrund gerückt hatte, setzte Ingolstadts Trainer Tomas Oral seine Mannschaft nach der 0:4-Schlappe in Dresden unter Druck. Er erwartete eine Reaktion und Punkte, um wieder in die Aufstiegsränge zu klettern. Eine gute Mannschaft hake solch ein Spiel schnell ab. Die Vorzeichen waren somit klar: Die Gäste, die den Aufstieg im Visier haben, waren Favorit, die Uerdinger, die im Kampf um den Klassenerhalt punkten müssen, Außenseiter.

Die Schanzer zeigten vom Anpfiff weg, dass sie diese Partie unbedingt gewinnen wollten. Sie setzten den KFC gehörig unter Druck, hatten ihre beste Chance aber durch einen Freistoß von Marc Stendera, der das Ziel knapp verfehlte. Dave Gnaase rettete im eigenen Strafraum in einer turbulenten Szene und verfehlte wenig später vorne um Haaresbreite das Tor. So ging es, nachdem sich die Uerdinger etwas befreit und an Sicherheit gewonnen hatten, hin und her. Kurz vor der Pause gingen die Gäste dann doch in Führung. Nach einem schnell ausgeführten Eckball und Verwirrung im Uerdinger Strafraum traf Stefan Kutschke ins Schwarze. Der Zeitpunkt war für den KFC bitter, doch die Pausenführung des FCI nicht unverdient.

Die Gastgeber, die in der ersten Halbzeit Beton angerührt hatten, mussten nun offensiver agieren. Dabei sollte Gustav Marcussen helfen, der für den enttäuschenden Peter van Ooijen kam. Der 22 Jahre alte Däne war keine fünf Minuten auf dem Platz, da rutschte er im eigenen Strafraum aus und dem Gegner in die Beine. Da blieb Schiedsrichter Franz Bokop aus Vechta, der die kürzeste Anreise hatte, nichts anderes übrig, als auf den ominösen Punkt zu zeigen. Kutschke ließ sich die Chance nicht entgehen, erzielte sein zweites Tor an dem Abend und sorgte damit für die Entscheidung.

Die Uerdinger mühten sich anschließend um den Anschlusstreffer, während die Bayern sich meist darauf konzentrierten, dem Gegner keine Möglichkeiten zu gestatten. Dennis Eckert Ayenso beseitigte in der 85. Minute letzte Zweifel. So kam der Favorit zu einem verdienten 3:0-Arbeitssieg, den Uerdingens Trainer Stefan Krämer auf der Tribüne erlebte. Eine Viertelstunde vor Schluss sah er die Rote Karte.

Weil der Insolvenzverwalter dem Amtsgericht Masseunzulänglichkeit gemeldet hat, ist der Spielbetrieb bekanntermaßen bislang nur vorerst und noch nicht bis zum Saisonende gesichert. Aber am kommenden Samstag tritt der KFC auf jeden Fall beim 1. FC Saarbrücken an.