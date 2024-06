Runder Geburtstag Uerdingens Trainerlegende Karl-Heinz Feldkamp wird 90

Und was sagt der Jubilar selber über seine Uerdinger Zeit. „Sie bleibt allein schon deshalb in Erinnerung, weil in sie mein erster Titelgewinn als Trainer fällt.“ Heute lebt Feldkamp halb in Braunschweig und halb in seinem spanischen Domizil in Andalusien. Der Jubilar selber empfindet große Dankbarkeit für sein Leben. „Ich versuche jeden Morgen Schwimmen zu gehen, kann noch mit meiner Frau Tennis spielen. Welcher 90-jährige kann das schon von sich sagen?“ Feldkamp wurde in Oberhausen geboren, wuchs dort auf und bestritt zwischen 1952 und 1967 in der alten Oberliga West und der Regionalliga West 316 Spiele für Rot-Weiß Oberhausen.