Nach der 1:4-Schlappe in Braunschweig : Uerdingens Kapitän Kirchhoff wirbt um Verständnis

Krefeld Der KFC Uerdingen leistet sich zu viele Fehler und verliert bei Eintracht Braunschweig verdient mit 1:4. Torhüter Lukas Königshofer patzt, Roberto Rodriguez agiert zu unüberlegt und ungestüm.

Mit diesem Resultat war die Begegnung in Braunschweig entschieden, obwohl Hertha BSC tags zuvor in Düsseldorf vorgemacht hatte, dass auch solch eine Partie noch gedreht werden kann. Doch so etwas ist nicht für den rational denkenden Kirchhoff: „Ja, so etwas gibt es im Fußball, aber es kommt nicht allzu oft vor. In 99 Prozent der Fälle ist bei einem 0:3-Rückstand zur Pause das Spiel entschieden.“ So war es auch in Braunschweig.