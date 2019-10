KFC ist Mannschaft der Stunde : Kirchhoff nennt Gründe für die Wende

Uerdingens Kapitän Jan Kirchhoff steigt am höchsten und trifft per Kopf zum 2:0. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Plötzlich ist der KFC Uerdingen in der 3. Liga die Mannschaft der Stunde. Mit dem 2:0-Sieg gegen Jena wird die Serie nach dem Trainerwechsel weiter ausgebaut: zehn Punkte aus vier Spielen und nur ein Gegentor.

Jan Kirchhoff ist nicht gerade ein Temperamentsbündel. Eigentlich passt er gar nicht mehr in das heutzutage so hektische, emotionale, überdrehte Fußballgeschäft. Denn der 29 Jahre alte Kapitän des KFC Uerdingen ist ruhig und zurückhaltend; er überlegt, was er sagt. Das war auch in der Krise so, als er zur Mäßigung ermunterte und sagte, die Mannschaft brauche etwas Zeit.