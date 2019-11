KFC gegen Kaiserslautern : Kirchhoff ist dabei – Großkreutz auf der Bank

KFC-Kapitän Jan Kirchhoff ist, wie hier in Duisburg, oft der Turm in der Schlacht. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der Kapitän des KFC Uerdingen kann gegen den 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Damit ist aber nur ein personelles Problem gelöst. Trainer Daniel Steuernagel und Teamchef Stefan Reisinger bieten sich Alternativen vorne wie hinten.

Beim Abschlusstraining rutscht Kevin Großkreutz der Ball über den linken Schlappen. „Ja leck mich doch am Arsch“, schreit der Weltmeister von 2014 seinen Frust heraus. Seit dem 3. August wurde er zunächst durch eine Sperre, dann durch eine Hüftverletzung außer Gefecht gesetzt und stand nur einmal Ende September beim 0:3 gegen Mannheim auf dem Platz. Und wenn der Eindruck nicht täuscht, wird er auch am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserlautern nicht zur Anfangsformation gehören. Er ist noch nicht so weit.