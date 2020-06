Erstes Heimspiel nach Corona-Pause : KFC-Kapitän Jan Kirchhoff fehlt gegen Meppen

Krefeld Der KFC Uerdingen muss seine Formation am Dienstag im Spiel gegen den SV Meppen auf mindestens zwei Positionen verändern: Kapitän Jan Kirchhoff ist verletzt, Boubacar Barry gesperrt.

Fünf Wochen lang spielt die 3. Liga nun im Drei-Tages-Rhythmus, um die Saison am 4. Juli zu beenden. Am Dienstag (19 Uhr) erwartet der KFC Uerdingen den punktgleichen SV Meppen. Die Blau-Roten wollen im zweiten Spiel unter ihrem neuen, alten Trainer Stefan Krämer natürlich den zweiten Sieg feiern. „Wenn uns das gelingt, sieht es gar nicht so schlecht für uns aus“, sagt der Coach.