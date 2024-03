Vor Pokal-Knaller gegen Rot-Weiss Essen Für Torhüter Robin Udegbe ist die Saison vorzeitig beendet

Es gibt viele Beispiele, auch in der jüngeren Geschichte, die eindrucksvoll zeigen, warum der Pokal der nicht wichtigste, aber so doch reizvollste Wettbewerb im Fußball ist. In dieser Saison führt das der 1. FC Saarbrücken grandios vor. Der Drittligist hat über den großen FC Bayern München triumphiert, auch Eintracht Frankfurt ausgeschaltet und will jetzt durch einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ins Halbfinale einziehen. Solche Aufstände der Kleinen gab es immer wieder: Die Älteren werden sich an den Sieg des TSV Vestenbergsgreuth gegen Bayern München 1994 (1:0) erinnern oder auch an den Erfolg des VfB Eppingen 1974 gegen den Hamburger SV (2:1). Es sind die sportlichen Fortsetzungsberichte der Jahrtausende alten biblischen Geschichte von David und Goliath, die den Kleinen über den Großen triumphieren lässt. Es ist eine Mut-mach-Geschichte, die den Außenseiter nicht verzweifeln, sondern an seine Chance glauben lässt. Diesem Buch der Revolte möchte der KFC Uerdingen am Mittwoch ein Kapitel hinzufügen, wenn der Oberligist den zwei Klassen höher spielenden Drittligisten Rot-Weiss Essen um 19 Uhr zum Viertelfinale im Niederrheinpokal empfängt.