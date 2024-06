KFC-Kapitän Florian Abel zieht Bilanz Manchmal war es menschenunwürdig, aber Uerdingen ist ein toller Verein

Abel Die Mannschaft. Man kann so viele Jungs aufzählen, so viele Geschichten. In Büderich stand erstmals Leon Jovceski im Tor, weil er sich den Einsatz verdient hat. Er hatte keine Minute gespielt, war aber immer da; oder Leonel Kadiata, der aufgrund seiner Verletzung kein Spiel machen konnte, aber ein ganz, ganz wichtiger Typ ist und mit mir zusammen viel organisiert und die Mannschaft zusammengehalten hat. Da kann ich nur danke sagen. Oder Maik Odenthal der am Anfang keine einfache Zeit hatte, der gezeigt hat, was für ein toller Fußballer er ist, welch einen Charakter er hat. Oder Alexander Lipinski als Krefelder. Und das ist es, was die Mannschaft auszeichnet: tolle Fußballer mit Wahnsinns-Charakter. Ich könnte jeden aufzählen, weil sich jeder eingebracht hat. Deshalb haben wir die Situation und die Saison gemeistert.