Auswärtsspiel in Ingolstadt : KFC Uerdingen kann wieder auf Matuschyk bauen

Adam Matuschyk, der hier im Auswärtsspiel der Uerdinger bei 1860 München von Sascha Mölders rüde gestoppt wird, steht für das Gastspiel des KFC am Samstag in Ingolstadt wieder zur Verfügung. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Mittelfeldspieler Adam Matuschyk kann im Auswärtsspiel am Samstag in Ingolstadt den erneut verletzten Dennis Daube auf der Sechser-Position ersetzen. Ansonsten lichtet sich das Krankenlager beim KFC Uerdingen noch nicht. Edvinas Girdvainis leicht angeschlagen.

Stolze 115 Jahre wird der KFC in diesem Jahr alt und noch immer kann er Premieren feiern, was Spiele in neuen Stadien anbelangt. So auch am Samstag, wenn die Blau-Roten um 14 Uhr im Audi-Sportpark beim dort beheimaten FC Ingolstadt antreten. Nach dem mit 0:3 verlorenen Hinspiel das auch erst zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Denn dieser Verein wurde erst 2004 durch eine Fusion der Fußballabteilungen der beiden Vorgängervereine MTV und ESV Ingolstadt gegründet. Die spielten zwar auch schon zweitklassig und das auch zu parallelen Uerdinger Zweitligazeiten, doch die damalige Zweiteilung in eine Nord- und eine Südstaffel verhinderte das direkte Aufeinandertreffen.

Zweitklassigkeit, so lautet auch das aktuelle Ziel der Schanzer, wie sie sich selbst nennen. Selbstverständlich für einen letztjährigen Zweitligaabsteiger. Und aktuell liegt Ingolstadt als Tabellenzweiter auf Kurs, drei Punkte hinter dem anderen Absteiger, dem MSV Duisburg. Eine Serie von 13 Spielen ohne Niederlage, die erst am vergangenen Sonntag durch ein 1:3 bei den Würzburger Kickers endete, beförderte sie auf diesen Platz. Die Partie für die Uerdinger am Samstag ist also ein weiteres Spiel gegen eine Spitzenmannschaft. „Nach den guten Leistungen in den anderen Partien gegen Spitzenteams wie Duisburg, Halle und zuletzt Unterhaching, ist es Zeit, dass wir wieder eine gute Leistung bringen und uns dann aber auch mit drei Punkten belohnen“, gibt KFC-Trainer Daniel Steuernagel eine ambitionierte, aber eben auch klare Zielrichtung vor.

Info Infos zur Grotenburg nicht vor Karneval Kurzfristig, möglicherweise sogar noch in dieser Woche soll der Ersatztermin für den am Donnerstag ausgefallenen Informationsabend zum Stadionumbau der Grotenburg bekannt gegeben werden. Das sagte KFC-Pressesprecher André Schahidi am Donnerstag am Rande der turnusmäßigen Pressekonferenz. Der Termin selbst werde aber wohl nicht mehr vor Karneval liegen.