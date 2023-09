0:0 beim 1. FC Kleve KFC kann Kleve nicht knacken

So schön das Abendrot beim Anpfiff am Himmel leuchtete, so schwach war das Flutlicht, bei dem mindestens 30 Prozent, wenn nicht gar die Hälfte aller Lampen defekt war. Die schummrige Atmosphäre wirkte auf die Spieler aber nicht einschläfernd. Nach einer Viertelstunde hatte Justin Klein die erste Chance, doch trat er über den Ball. Ein guter Freistoß von Maik Odenthal wurde wenig später zur Ecke abgefälscht. Der KFC erarbeitete sich nach ausgeglichener Anfangsphase einen Vorteil. Und als Gianluca Rizzo sich aus 20 Metern ein Herz fasste, hatten die Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Ball strich am Pfosten vorbei.