Mit Herz und Verstand : Warum sich der neue KFC-Sponsor eine Signalwirkung erhofft

Meinung Krefeld Biolectra Magnesium steht künftig auf der Brust des Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen. Warum der Mann, der dahinter steckt, ausgerechnet jetzt den richtigen Zeitpunkt für ein Engagement sieht.

Das ist wieder so eine verrückte Geschichte, wie sie der Fußball hin und wieder schreibt. Während andere Vereine jahrelang Sponsoren suchen und um deren finanzielles Engagement kämpfen, rennt ausgerechnet dem am Boden liegenden KFC Uerdingen ein Unternehmen die Bude ein. Der Verein hat nicht etwa einen Sponsor gefunden, sondern Biolectra Magnesium sieht den von Krämpfen geplagten Verein und hilft ihm auf die Beine.

Der Unternehmer Jörg Wieczorek hat nicht etwa den Blick für die Realität verloren, im Gegenteil. Werbung rechne sich nur in den seltesten Fällen und auch das lasse sich nur schwer nachweisen. Er hat die Größe und Stärke deutlich zu sagen, dass nicht kühle Mathematik und Gewinnstreben ihn zu diesem Engagement bewogen haben, sondern das Herz. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Entsprechend erzählt der gestandene Unternehmer, wie sehr im dieser Verein am Herzen liegt. Er will mit seinem Einstieg eine Signalwirkung erzielen, möglichst viele zu einem Engagement bewegen. Das verbindet er mit dem kritischen Hinweis: „Es reden viele, handeln wenige.“ Unternehmerisch ist jedoch seine perspektivische Analyse. Erstmals seit mehr als zehn Jahren werde der Verein wieder seriös geführt. Jetzt sei die beste Zeit für Sponsoring. Tatsächlich scheint der Zeitpunkt gut gewählt. Seit Freitag deutet einiges darauf hin, dass der KFC nicht etwa am Ende ist, sondern am Beginn einer neuen Epoche.