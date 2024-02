Vor dem Test gegen SC Kapellen KFC Uerdingen bangt um Torjäger Dimitrios Touratzidis

Die Vereine sind sich einig, die Stadt hat zugestimmt und auch der Verband. Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung der Polizei durch die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), damit das mit Spannung erwartete Viertelfinale im Niederrheinpokal zwischen dem KFC und Drittligist Rot-Weiss Essen am 6. März in der Grotenburg stattfinden kann. Bis zu 10.000 Zuschauer finden dann in dem sanierten Stadion Platz.