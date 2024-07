Ein vielversprechender Neuzugang  Jeff Fehr ist ein Kandidat für die Stammelf

In den Testspielen in Tönisberg (3:1) und auf der Hubert-Houben-Kampfbahn gegen Venlo (2:2) präsentierte sich der 26-jährige Ron Meyer, der zuletzt für Wegberg-Beeck in der Regionalliga spielte. Am Samstag in Oberhausen stand im Spiel gegen Middlesbrough (2:0) Gian Luca Reck zwischen den Pfosten. Reck ist der Sohn vom langjährigen Bundesliga-Torwart Oliver Reck (u. a. Werder Bremen und Schalke 04). Er war in der vergangenen Saison die Nummer zwei beim 1. FC Bocholt, dem künftigen Ligakonkurrenten des KFC.