KFC Uerdingen : Mbom erzielt das Tor des Tages

Sein Siegtreffer bei Viktoria Köln ist aus verschiedenen Gründen ein besonderer für den U20-Nationalspieler. Nach dem Erfolg blickt der KFC wieder nach oben. Die Uerdinger liegen nur noch drei Punkte hinter dem Tabellendritten.

Es war ein unansehnliches Fußballspiel, das die über 600 Uerdinger Fans nur schwerlich erwärmte. Aber ab der 85. Minute war all das vergessen. Roberto Rodriguez setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte. Jean-Manuel Mbom stand genau richtig und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung des Kölner Torhüters ins Eck. Es folgte ein nicht alltäglicher Jubellauf: Mbom schrie die Freude heraus, ließ sich auf den rasen fallen und feiern. „Das war überragend, ein super Gefühl“, sagte er nach dem Schlusspfiff. „Es war mein erstes Tor in der Dritten Liga.“ Die Freude war verständlich, aber sie nicht nur bei dem U20-Nationalspieler riesengroß, sondern auch bei den Mitspielern und Fans. Dieses für Mbom besondere Tor in der 85. Minute bescherte dem KFC Uerdingen im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln drei Punkte und lässt die Fans plötzlich wieder vom Aufstieg träumen: Die Blau-Roten liegen jetzt nur noch drei Punkte hinter dem Tabellendritten Braunschweig.