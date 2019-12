1:0 bei Viktoria Köln : Joker Mbom köpft Uerdingen zum Sieg

Köln Der KFC Uerdingen hat den Kontakt zur Spitzengruppe hergestellt. Bei Viktoria Köln gewannen die Gäste in einer kampfbetonten, aber spielerisch schwachen Partie mit 1:0. Jean-Manuel Mbom erzielte das Tor des Tages.

Wenn in Köln vom FC die Rede ist, dann ist natürlich der 1. FC gemeint. Aber es gibt noch einen anderen FC in der Domstadt: den FC Viktoria Köln 1904, den Klub von der „schäl Sick“. Hier ist die Heimatverbundenheit genauso groß wie auf der linken Rheinseite, wenngleich die Karnevalslieder vor dem Anpfiff nicht ganz so enthusiastisch geschmettert werden. In der Karnevalshochburg haben sie zudem eine besondere, liebevolle Beziehung zur Zahl elf, die auf vielfältige Weise zur Geltung gelangt: am 11.11. oder durch den Elferrat. Doch von eben dieser elf wollte Viktoria in diesen Tagen nichts wissen. Zehn Spiele in Folge war sie ohne Sieg geblieben, ein elftes wollten sie unter allen Umständen verhindern. Das ist ist den Gastgebern nicht gelungen. Sie unterlagen dem KFC Uerdingen 0:1 (0:0).