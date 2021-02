Nach zehntägiger Quarantäne : KFC Uerdingen ist weiterhin konkurrenzfähig

Krefeld Während der zehntägigen Quarantäne ging von der Fitness nicht zu viel verloren. Der Kader wurde beisammen gehalten, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Rückrunde ist für die Spieler zugleich eine Werbeveranstaltung.

Die ersten drei Trainingseinheiten haben die größten Bedenken zerstreut: Die Spieler des KFC Uerdingen, die sich wegen positiver Corona-Tests zehn Tagen in Quarantäne befanden, haben in dieser Zeit nicht allzu viel von ihrer Fitness eingebüßt. Dabei hat ihnen Athletiktrainer Ruben Solis mit einem täglich einstündigen virtuellen Training geholfen, aber auch so manche Minuten auf dem Laufband oder Fahrrad, was allerdings nicht jeder daheim stehen hat. Trainer Stefan Krämer fasst seinen Eindruck zielorientiert zusammen: „Die Spieler haben nicht so viel verloren, dass sie nun nicht mehr konkurrenzfähig sind.“ Er setzt aber auch darauf, dass die nun in der Rückrunde geltende Regelung mit fünf Auswechselungen pro Spiel in den kommenden zahlreichen englischen Wochen hilfreich sein wird.