Die Uhr tickt : KFC Uerdingen ist immer noch nicht handlungsfähig

Krefeld Der Fußball-Regionalligist hatte am Mittwoch Trainingsauftakt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aus gutem Grund: Die Uerdinger wollten sich diese Peinlichkeit ersparen. Es sei ein Kommunikationsfehler gewesen, heißt es nun.

Es sollte alles anders werden. Die mangelnde Transparenz, die unter Investor Mikhail Ponomarev herrscht hatte, sollte endgültig der Vergangenheit angehören. Der KFC Uerdingen sollte von einem Team geführt werden, das offen und kommunikativ agiert. All das klingt gut, doch die erste Zwischenbilanz – nach allerdings erst eineinhalb Wochen – fällt anders aus.

Am Mittwoch erfolgte der Trainingsauftakt. Einige KFC-Fans, die zuschauen wollten, wurden nach Hause geschickt. Ihre Anwesenheit war nicht erwünscht. Geheimtraining! Dazu teilte der KFC mit, dass auch Spieler zum Probetraining dabei gewesen wären, die nicht wollten, dass andere davon erfahren. Aber auch der KFC wolle nicht, dass Mitbewerber erfahren, an welchen Spielern er Interesse habe. Das sind natürlich fadenscheinige, schwache Argumente, die die Vermutung nahelegen, dass dort nur einige Nachwuchsspieler und Testspieler waren. All das hat mit dem Trainingsauftakt eines Fußball-Regionalligisten natürlich nichts zu tun. Und weil die Uerdinger das inzwischen einsehen, heißt es nun: es gab keinen Trainingsauftakt, aber die freudige Kunde, dass die Bezirkssportanlage Oppum weiterhin zum Training genutzt werden kann. Wenn das nicht erfreulich ist!