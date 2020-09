Sechs Stammspieler fehlen : KFC Uerdingen ist in Ingolstadt krasser Außenseiter

KFC Uerdingen ist in Ingolstadt krasser Außenseiter

Krefeld Eine schwerere Begegnung hätte der Spielplan den Uerdingern zum Saisonauftakt kaum bescheren können. Die Schanzer sind in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg extrem knapp gescheitert und jetzt der Top-Favorit auf den Aufstieg. Zudem fehlen dem KFC gleich sechs Spieler.

Und wie war es diesmal? „Da war ich mit den Leistungen zufrieden, auch wenn die Ergebnisse durchwachsen waren“, antwortet Krämer. „Wir haben ausschließlich gegen höherklassige Mannschaften getestet, aber das ist mir lieber, weil dann sofort die Schwächen aufgedeckt werden, an denen wir arbeiten müssen. Aber insgesamt bin ich rundum zufrieden, was Leistung, Fitness und Trainingsbedingungen angeht, auch mit dem gesamten Umbruch. Jetzt muss die Mannschaft eine Einheit werden und Teamgeist entwickeln, das ist das Wichtigste überhaupt in der 3. Liga.“