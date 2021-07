Vorsitzender Damien Raths : KFC Uerdingen ist auf Hilfe der Stadt angewiesen

Krefeld Der Vorsitzende Demian Raths hat noch einmal deutlich gemacht, dass der Traditionsverein ohne eine Trainings- und Spielstätte keine Zukunft hat. Zudem benötigt er finanzielle Hilfe, um in der kommenden Saison mitspielen zu können.

Fußball-Oberligist DJK Teutonia St. Tönis hatte am Sonntag Trainingsauftakt. Die fünfte Liga startet am 21. August in die Meisterschaftsrunde. Eine Klasse darüber erfolgt der Regionalliga-Auftakt bereits am 13. August, für die Mehrzahl der Vereine ein, zwei Tage später. 16 der 20 Viertligisten haben den Trainingsbetrieb bereits aufgenommen, der FC Wegberg-Beeck bereits am 27. Juni, Fortuna Köln tags darauf. Fortuna Düsseldorf II und Schalke 04 II starten am Freitag, der SC Wiedenbrück am Samstag. Wann der KFC Uerdingen den Trainingsbetrieb aufnimmt, ist ungewiss; selbst wer dem Kader angehören wird, steht noch in den Sternen.