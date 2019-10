KFC-Profis müssen schuften : Interimstrainer Reisinger bittet zum Leistungstest

Krefeld Interimstrainer Stefan Reisinger legt großen Wert auf die Fitness. Am Montag absolvieren die Spieler einen Leistungstest, bei dem Rodriguez einen guten Eindruck hinterlässt. Das Trainerteam wird spätestens Mittwoch ergänzt.

In der Bundesliga wird die Laufleistung eines jeden Spielers bei seinem Einsatz dokumentiert. Die Bandbreite dabei ist recht groß und reicht von fünf bis zwölf Kilometer. Den Top-Wert verzeichnet Joshua Kimmich vom FC Bayern München mit durchschnittlich 12,30 Kilometern pro Spiel. Die Top Ten absolvieren 11,50 Kilometer und mehr.

In der Dritten Liga gibt es eine derartige Statistik (noch) nicht. Doch auch hier sind der Erfolg und die körperliche Fitness eng miteinander verwoben – vielleicht sogar noch mehr, denn im Gegensatz zur Bundesliga, wo einige Spieler aufgrund des Ballbesitzes mehr spielen als rennen, geht es zwei Klassen tiefer oft schnell hin und her. Das dort meist praktizierte Umschaltspiel ist laufintensiv und erfordert viele Sprints.

Interimstrainer Stefan Reisinger hat daraus die Konsequenzen gezogen. Er sieht die Mannschaft in diesem Bereich nicht optimal gerüstet. Damit setzt er sich von dem entlassenen Trainer Heiko Vogel ab, der eine andere Vorstellung hatte. Fast zwei Jahrzehnte war er bei Bayern München tätig und hatte den Ballbesitz-Fußball verinnerlicht. So wollte er auch den KFC spielen lassen, der die Gegner dominieren sollte. Daraus resultierten lange Ballstafetten, aber auch ein geringeres Tempo im Spielaufbau. Das Konzept ging nicht auf, weil in der Dritten Liga (zu viele) Fehler im Aufbau erfolgen, auf die die Gegner lauern.