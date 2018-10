KFC Uerdingen in Kaiserslautern mit Torhüter Vollath

Krefeld Erleichterung beim KFC Uerdingen. Stammtorhüter René Vollath ist rechtzeitig fit und steht in Kaiserslautern zwischen den Pfosten.

„Wenn René in den Bus einsteigt, spielt er auch.“ Uerdingens Trainer Stefan Krämer lässt keinen Zweifel daran, wer für ihn die Nummer eins ist. Um 13.57 Uhr stieg Torhüter René Vollath am Stadion Grotenburg in den Bus, der pünktlich um 14 Uhr in Richtung Kaiserslautern los fuhr. Folglich wird der 28 Jahre alte Torhüter auch am Samstag im Top-Spiel der Dritten Liga zwischen den Pfosten stehen. Die Begegnung wird live in den Dritten Fernsehprogrammen des WDR und SWR gezeigt.