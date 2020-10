Einschaltquoten in 3. Liga : Die Zuschauer fehlen nur in den Stadien

Die Plätze in der Düsseldorfer Arena bleiben vorerst weiter leer. Foto: dpa/Jonas Güttler

Krefeld Geisterspiele sind bei Trainern, Spielern und Fans unbeliebt: Es fehlt die Atmosphäre. Trotzdem schmälern sie nicht die Attraktivität der Dritten Liga – im Gegenteil. Diese Erfahrung machen zumindest die Fernsehsender.

Die Corona-Pandemie sorgt seit dem Frühjahr dafür, dass viele Plätze in den Stadien leer bleiben – mal weil die Behörden keine Zuschauer zulassen, mal weil die Fans einfach unter diesen Bedingungen daheim bleiben, obwohl sie die Spiele besuchen könnten. Am Wochenende wird es überall in Deutschland aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wieder so genannte Geisterspiele geben, also Begegnungen, zu denen keine Fans zugelassen sind.

Lesen Sie auch Zwei ärgerliche Situationen : Gegentor und Platzverweis wurmen den KFC

Info Grimaldi fällt einige Wochen aus Adriano Grimaldi hatte sich am Freitag im Abschlusstraining verletzt. Jetzt gab es die exakte Diagnose: Faserriss in den Adduktoren, vier bis sechs Wochen Pause. Ob er in diesem Jahr nochmal spielen kann, ist fraglich.

Der KFC Uerdingen ist am Samstag in Zwickau zu Gast. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dort Zuschauer ins Stadion dürfen. Zum Auftakt gegen den TSV 1860 München (1:2) kamen 3.600 Fans, gegen die Spielvereinigung Unterhaching (2:1) 2.600 Anhänger.

Derweil musste der KFC sein heimspiel gegen den FC Bayern München II (1:1) vor leeren Rängen in der 54.000 Zuschauer fassenden Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf austragen, weil die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen in der Landeshauptstadt die kritische Marke von 35 überschritten hatte. In Krefeld hingegen lag sie bei 20, so dass dort vor Zuschauern hätte gespielt werden können.

Lesen Sie auch Nur zwei Spieler Ü23 : Jugendwahn beim KFC Uerdingen ist gewollt

Inzwischen hat sich die Situation erheblich verschlechtert, so dass die Uerdinger ihr nächstes Heimspiel am kommenden Dienstag gegen den Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in dem leeren Stadion bestreiten müssen. Denn seit Dienstag gilt Düsseldorf mit einem Inzidenzwert von 55 sogar als Risikogebiet., während er in Krefeld noch bei 25 liegt.

Aber es drängt sich die Frage auf, ob angesichts fehlender Zuschauer auch das Interesse an der 3. Liga schwindet? Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Zumindest ein Indikator spricht deutlich dagegen: Magenta Sport verzeichnet nach der Corona-Zwangspause und dem Wiederbeginn des Spielbetriebs im Juni eine positive Entwicklung. Der von der Telekom per Internet betriebene Fernsehsender, der alle Spiel der 3. Liga live zeigt, verzeichnet „richtig gute Zahlen“. Darunter versteht der Sender 100.000 Zuschauer und mehr.

Er führt das aber nicht unmittelbar darauf zurück, dass die Fans nicht in die Stadien gehen können und daher die Spiele digital verfolgen, sondern auch auf die vielen attraktiven Traditionsvereine wie Hansa Rostock, 1. FC Kaiserslautern, MSV Duisburg oder TSV 1860 München, die über eine große Anhängerschar und Basis verfügen. Dass nun mit Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken zwei weitere Klubs mit großer Ausstrahlung hinzu gekommen sind, macht sich bei den Einschaltquoten nochmals positiv bemerkbar. Dass nahezu jeden Samstag ein, zwei oder gar drei Drittligaspiele von den öffentlich-rechtlichen Sendern in den Dritten live gezeigt werden, spürt Magenta Sport kaum, weil die Kunden ein Abo abgeschlossen haben.