Wieder 1:4 gegen SC St. Tönis KFC Uerdingen blamiert sich im Derby bis auf die Knochen

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und hatten in der ersten Viertelstunde zwei gute Offensivaktionen: Einen Schuss von Kapitän Florian Abel konnte Torhüter Simon Sell gerade noch parieren, ein Schuss von Levan Kenia ging an die Latte. Doch die beste Chance hatten die Gäste nach 21 Minuten, als sich der körperlich starke Morten Heffungs durchsetzte, der Ball quer durch den Fünf-Meter-Raum ging, doch Maksym Lufarenko um Zentimeter verpasste. Fünf Minuten später machen es die beiden besser und lassen sich die Chance nicht entgehen: Heffungs setzt sich erneut durch, flankt und Lufarenko köpft in den Winkel. Drei Minuten später trifft der überragende Heffungs die Latte. Die KFC-Fans reagieren empfindlich und sauer, es gibt erste Pfiffe und Buh-Rufe. Die Gäste sind nun selbstbewusster und stärker. Sie waren dem 2:0 ganz, ganz nahe und hatten Pech, als der Kopfball von SC-Kapitän Dominik Dohmen am Pfosten landete. Der KFC war sichtlich eingeschüchtert, von ihm war nichts mehr zu sehen, so dass er mit dem 0:1-Rückstand gut bedient war.