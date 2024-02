Schwache Bilanz gegen SC St. Tönis Auch Pascale Talarski fehlt dem KFC Uerdingen

Es gibt Lieblingsgegner und Angstgegner. Nun wäre es allerdings zu früh, die Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und dem SC St. Tönis in eine dieser Kategorien einzuordnen, denn die Nachbarn trafen in Meisterschaftsspielen bislang erst drei Mal aufeinander. Diese drei Begegnungen wurden für die Blau-Roten aber zu einer Art Spießrutenlauf, denn der große Traditionsverein verbuchte keinen Sieg – 2:2, 1:4 und 1:2 lauteten die Resultate, wobei vor allem die deutliche Schlappe in der Grotenburg in der vergangenen Saison schmerzte. „Dorfverein, Dorfverein“, höhnten die SC-Anhänger, weil sie sich im Vorfeld der Partie von dieser Umschreibung getroffen fühlten.