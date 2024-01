Herbert Bayer ist verstorben Am Aufstieg von Uerdingens Fußball beteiligt

Als Herbert Bayer 1968 zu Bayer 05 Uerdingen wechselte, spielte die Mannschaft noch in der Fußball-Verbandsliga und am Löschenhofweg. Von Trainer Klaus Quinkert vom rechten Stürmer zum rechten Verteidiger umfunktioniert, gehörte er zu jenem Team, dem 1971 der Aufstieg in die damals zweitklassige Regionalliga West gelang. Für Bayer folgten noch drei Spielzeiten in der Grotenburg, in denen er in 53 Partien sechs Tore erzielte, ehe er 1974 als 35-Jähriger die Schuhe an den berühmten Nagel hängte und fortan als Platzwart am Löschenhofweg arbeitete.