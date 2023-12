Hauptsponsor hat nicht gezahlt KFC Uerdingen treibt das Projekt Krefeld voran

So hat der Vorstand, der eine weitere Insolvenz vermeiden will und auch die Chance dazu sieht, eine Herkules-Aufgabe zu stemmen. Hilfreich ist derzeit, dass die Mannschaft sportlich stabilisiert wurde, zuletzt sechs Siege in Folge in der Oberliga feierte und eine Mut machende Aufholjagd gestartet hat. Das wirkte sich auch positiv auf die Stimmung beim Sponsorenabend aus, wo der Plan B in Grundzügen präsentiert wurde. „15 bis 20 Buchungen sind seitdem eingegangen“, sagt Marc Schürmann, der sich nicht entmutigen lassen will.