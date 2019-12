Nach dem 1:1 in Halle : KFC Uerdingen hat Platz drei im Visier

Halle Der KFC Uerdingen holt beim Halleschen FC ein 1:1. Alexander Bittroff bringt die Gäste vor 7.803 Zuschauern in Führung, Terrence Boyd gleicht aus. Mit dem Punkt können die Gäste gut leben.

Der KFC Uerdingen kann die Weihnachtstage genießen. Beim Auswärtsspiel in Halle kam er zu einem 1:1 (0:0) und blieb damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Damit beträgt der Rückstand auf den dritten Platz zum Jahreswechsel nur noch drei Punkte.

Nach den Ergebnissen von Freitag und Samstag war die Konstellation in der Dritten Liga plötzlich eine völlig andere. Nach einer völlig verkorksten ersten Hinrunden-Hälfte und einer versöhnliche zweiten besagte der Blick auf die Tabelle: Dem KFC genügt in Halle bereits ein Punkt, um die inzwischen ordentliche Tabellensituation mit einem durchaus erträglichen Rückstand auf die Spitze ins neue Jahr hinüber zu retten. Ähnlich sah es Trainer Daniel Steuernagel vor dem Anpfiff: „Wir haben jetzt zehn Punkte in vier Spielen geholt. Jetzt wollen wir auch den guten Abschluss schaffen. Das wird ein Kampfspiel, in dem wir die Intensität der vergangenen Wochen auf den Platz bringen müssen."