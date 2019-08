KFC Uerdingen : Kevin Großkreutz droht Sperre von vier Drittliga-Spielen

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat ein Ermittlungsverfahren gegen Kevin Großkreutz eingeleitet. Für eine Tätlichkeit im Ligaspiel gegen Großasbach könnte der 31-Jährige nachträglich gesperrt werden.

Im Auswärtsspiel des KFC Uerdingen in Großasbach bewachte Großkreutz bei einem Einwurf der Gastgeber seinen Gegenspieler Dimitry Imbongo und trat ihm mit den Stollen in die Wade, ohne dass der Ball in der Nähe war. „Ach, bitte. Ich gehe einen Schritt zurück und treffe ihn aus Versehen. Er hat die Entschuldigung angenommen und weiß selber, dass das keine Absicht war. Es ist ja nichts passiert“, hatte Großkreutz nach Spielschluss im Interview bei „Magenta Sport“ erklärt.