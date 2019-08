Das Lazarett des Fußball-Drittligsiten lichtet sich : Grimaldi ist der Hoffnungsträger

Krefeld Der eingewechselte Stürmer war einer der wenigen Lichtblicke beim 0:3 des KFC Uerdingen gegen den FC Ingolstadt. Am Samstag gibt es für den Torjäger ein Wiedersehen mit den ehemaligen Kameraden des SC Preußen Münster.

Am Samstag war es dann endlich so weit. Grimaldi kehrte auf den Platz zurück. Trainer Heiko Vogel wechselte ihn beim Stand von 0:1 in der 55. Minute ein. Keine Frage, der Mittelstürmer belebte das Angriffsspiel. Mit seinem starken Körper war er in der Lage, Bälle zu behaupten. Aber er sorgte auch für Torgefahr, auch als Vorbereiter. So setzte er sich zehn Minuten vor Schluss auf der rechten Seite schön durch, doch seine Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer. „Grimaldi hat das sehr gut gemacht“, sagte der Trainer.