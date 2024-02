Drei Verbündete, ein Interesse Warum das Pokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiss Essen stattfinden muss

Die Entscheidung Sofern die Bauaufsicht in den nächsten Tagen die Freigabe des Stadions erteilt, wird das Ergebnis dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg übermittelt. Die Verantwortlichen werden dann entscheiden, ob das Risikospiel unter diesen Voraussetzungen stattfinden kann. Schließlich muss nicht nur die Sicherheit der Besucher gewährleistet sein, sondern auch die der Beamten, die dort eingesetzt werden. Beim Pokalspiel des KFC gegen den MSV Duisburg waren nicht nur eine Hundertschaft, sondern auch Hunde- und Reiterstaffel im Einsatz und gefordert. Und sollte es am 6. März – was theoretisch möglich wäre – auch noch zum Play-off-Spiel im Eishockey zwischen den Pinguinen und Rote Teufel Bad Nauheim kommen, so wäre auch dort ein größerer Polizeieinsatz notwendig, weil sich auch diese beiden Fan-Lager spinnefeind sind.