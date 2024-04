Oberliga Niederrhein Volle Kappelle für KFC-Trainer Kenia gegen Essen-Frintrop

Da trifft es sich aus Uerdinger Sicht hervorragend, dass in dieser Woche erstmals wieder alle Spieler an Bord waren. So kehrten auch die beiden Sorgenkinder Florian Abel und Gianluca Rizzo auf den Platz zurück. Natürlich sind beide Spieler keine Option für die Startelf, aber sie geben Trainer Levan Kenia mehr Spielraum. Hinata Gonda, der in den vergangenen Wochen ebenfalls langsam wieder herangeführt wurde, winkt gegen die Essener Adler ein Platz in der Startelf. Definitiv nicht dabei sein wird der gelb-rot-gesperrte Angreifer Dimitrios Touratzidis. Für ihn dürfte wohl Pascal Weber beginnen.