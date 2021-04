Siege der Konkurrenz : Schmerzhafte Ergebnisse für den KFC Uerdingen

Krefeld Wundenlecken war beim KFC Uerdingen nach der bitteren 1:2-Niederlage im Kellerduell in Halle angesagt. Dass die Konkurrenten allesamt punkteten, ist erschreckend und mutmachend zugleich.

Sie sind da, sprechen extrem wenig und entscheiden – nichts. Jedenfalls nicht für alle deutlich. Die Mitarbeiter der Noah Group, die beim KFC Uerdingen nun am Ruder sitzen, kommen und verschwinden. Das wirkt nach außen planlos und unsicher. Vielleicht ist es das, aber vielleicht besteht aus ihrer Sicht auch gar kein Redebedarf. Vielleicht ist es aus ihrer Sicht gar nicht nötig, zum Beispiel dem Trainer das Vertrauen auszusprechen und ihm den Rücken zu stärken.

Zudem sind die Uerdinger in einer völlig anderen Situation, weil sie sich in einem Insolvenzverfahren befinden. Das ist für die Spieler, Angestellten und Firmen nicht nur von Vorteil, sondern äußerst angenehm – jetzt läuft der Zahlungsfluss reibungslos.

Dafür läuft es auf dem Platz derzeit nicht rund. Die bittere 1:2-Niederlage in Halle hat die Mannschaft bis ins Mark getroffen. „Jetzt stehen wir mit leeren Händen da. Das ist in unserer Situation doppelt bitter“, gestand Trainer Stefan Krämer. „Das war ein Wirkungstreffer. Wir müssen jetzt aber damit umgehen. Es ist wie es ist.“

Doch der Rheinländer beherrscht das Grundgesetz: Artikel 1 „Et es wie et es“ lässt Krämer sogleich Artikel 3 folgen „Et hätt noch emmer joot jejeange“ – allerdings auf Hochdeutsch und unter sportlichem Blickwinkel: „Die Mannschaft wird wieder aufstehen und dann gucken wir, dass wir nächste Woche wieder gewinnen.“

Das ist auch dringend notwendig, denn die Uerdinger schmerzte nicht nur die eigene Niederlage im Kellerduell, sondern auch die Resultate der Konkurrenten: in der unteren Tabellenhälfte waren die Blau-Roten das einzige Team, das am Wochenende nicht gepunktet hatte. Das ist erschreckend und mutmachend zugleich. Und dass in der 3. Liga wirklich jeder gegen jeden gewinnen kann, wurde eindrucksvoll untermauert, indem Schlusslicht Unterhaching den Spitzenreiter Dresden mit 2:0 bezwang.