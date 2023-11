1:0 gegen Ratingen 04/19 Hinata Gonda trifft eine Minute vor Schluss für den KFC Uerdingen

Es war mehr als nur ein Signal: Ratingen trat in der Grotenburg mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenzweiten auf, den die Heimstärke der Gastgeber, die daheim sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten, überhaupt nicht beeindruckte. Und auch die zweite Chance hatte das weiße Ballett aus Ratingen: Gomoluch parierte einen gefährlichen Schuss von Eme Demircan. Die Uerdinger benötigten fast 25 Minuten, um erstmals halbwegs gefährlich vor das Ratinger Tor zu kommen, doch Rizzo traf den Ball nicht richtig. Unmittelbar nachdem Ratingens Torhüter Luca Fenzl zu einer ersten Parade gezwungen wurde (36.), war sein Gegenüber Gomoluch bei einem Schuss von Ali Ilbay ebenfalls gefordert. So ging es torlos in die Pause, wobei die Gäste die bessere Mannschaft waren und demonstriert hatten, warum sie in 14 Begegnungen zuvor nur zwölf Tore kassiert haben.