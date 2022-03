Rote Karte für Kenia : KFC Uerdingen gewinnt beim SV Rödinghausen in Unterzahl

Der Rödinghausener Seung-Won Lee schießt den Elfmeter über das Tor von Jovan Jovic. Foto: ths/tths

Rödinghausen Der KFC Uerdingen feiert den zweiten Sieg in Folge. Er setzt sich beim SV Rödinghausen verdient mit 1:0 durch, obwohl er ab der 44. Minute nach einer Roten Karte gegen Levan Keia in Unterzahl spielt. Das Tor des Tages erzielt Shun Terada in der 39. MInute.

Nur zwei Siege in 26 Meisterschaftsspielen, abgeschlagen Tabellenletzter, aber der KFC Uerdingen gibt nicht auf. Für ihn zählt jedes Tor, jeder Punkt. Es wird nicht vom Klassenerhalt gesprochen, aber davon, zunächst einmal die rote Laterne weiter zu reichen, dann den einen oder anderen Platz in der Tabelle nach vorn zu rücken. Und die Mannschaft wird von Woche zu Woche besser und selbstbewusster. Beim SV Rödinghausen, einer gestandenen Regionalligamannschaft aus der oberen Tabellenhälfte, feiern die Blau-Roten mit 1:0 (1:0) ihren ersten Auswärtssieg, wobei bemerkenswert ist, wie er zustande kam.

Uerdingens Trainer Alexander Voigt hatte es angekündigt: „Never change a winning team.“ Zu einer Änderung war er nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck allerdings gezwungen. Kapitän Lionel Kadiata musste in der Abwehr passen, weil beim Abschlusstraining der Oberschenkelmuskel gezwickt hatte. Da passte es gut, dass Pepijn Schlösser nach seiner Sperre wieder spielberechtigt war. So konnte die Position in der Viererkette bei leichter Verschiebung eins zu eins besetzt werden.

Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend, benötigten aber 25 Minuten, um zu ihrer ersten Chance zu kommen. Vincent Schaub fand jedoch in Torhüter Jovan Jovic ebenso seinen Meister wie acht MInuten später Damjan Marceta mit seinem Kopfball nach einem Freistoß. Die Uerdinger hatten eine glänzende Kontergelegenheit mit numerischer 4:1-Überlegenheit, doch vertändelte Levan Kenia den Ball. In der 36. MInute gab es nach einer Eckball einen Foulelfmeter, als Justin Neiß im Strafraum Schaub getroffen hatte. Seung-Won Lee schoss den Ball zur Freude der 60 mitgereisten KFC-Fans über das Tor. Und wenige Sekunden später jubelten sie erneut, als Shun Terada den Ball nach Zuspiel von Kenia nur noch ins leere Tor schoss. Doch die Freude währte nicht einmal bis zur Halbzeit, weil eine Minute vor dem Pausentee Kenia nach einer Aktion an der Mittellinie von Schiedsrichter Francisco Lahora Chulian aus Bonn die rote Karte wegen Nachtretens sah.

Die Platzherren wollten nach dem Wechsel natürlich schnell ausgleichen, doch der KFC stand gut und hatte sogar die Möglichkeit auf 2:0 davon zu ziehen, als Terada Torhüter Sebald den Ball abjagte, dann aber nicht zu Abschluss kam. Rödinghausen hingegen fand einfach kein Rezept gegen die defensiv kompakt stehenden Gäste. Aus ihrer Überlegenheit resultierte keine Chance.