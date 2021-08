Derbe 2:8-Pleite : Der KFC Uerdingen geht in Köln unter – Anreise in eigenen Autos

Jason Prodanovic (KFC Uerdingen) und Noah Katterbach im Duell. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Köln Der KFC Uerdingen hat eine desolate Vorstellung bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln abgeliefert und ist mit 2:8 untergegangen. Zum peinlichen Auftritt passte auch die Anreise – die in eigenen Autos durchgeführt werden musste.

Wie haben die Spieler des KFC Uerdingen die unglückliche Last-Minute-Niederlage am Mittwoch gegen des SC Wiedenbrück verkraftet? Die Antwort gab die Partie am Samstag bei der U-21 des 1. FC Köln und sie lautet: schlecht. Denn am Ende stand eine 2:8 (1:4) Niederlage zu Buche. Die Partie offenbarte einmal mehr, dass diese Uerdinger Mannschaft qualitativ in der Regionalliga nicht mithalten kann. Verstärkungen – besonders in der Defensive sind unumgänglich.

In dieses desolate Bild passt auch die Anreise der Uerdinger zum Franz-Kremer-Stadion in Köln. Denn die erfolgte statt im bestellten Bus in einigen Privatautos. „Als der für 11 Uhr bestellte Bus um 11:30 Uhr immer noch nicht da war, wollten wir nicht noch mehr Zeit verlieren und sind mit den PKW losgefahren“, sagte der sportliche Leiter Patrick Schneider. Wobei der Bus auf seiner Anfahrt nach Krefeld im Stau stand. Angesichts der begrenzten Parkmöglichkeiten rund um das Geißbockheim stellte das Mehr an Fahrzeugen die Verantwortlichen vor einige organisatorische Herausforderungen – zumal sich vor Ort parallel die Profis und die erste Damenmannschaf des FC auf ihre nahezu zeitgleichen Partien vorbereiteten.

Bereits in der Halbzeit eins fielen die Kölner Tore wie reife Früchte. Florian Dietz mit einem Hattrick und Lukas Nottbeck sorgten bis zur 33. Minute für eine 4:0 Führung. Zu einfach – ein einfacher Chipball reichte zumeist, um die Uerdinger Abwehr auszuhebeln - fielen die Gegentore. Trainer Dmitry Voronov, der eigentlich die ersten Punkte holen wollte, wechselte noch vor der Pause doppelt. In der Folge fielen auch zwei Treffer für den KFC – Abdul Fesenmeyer und Quadie Barini hießen die Torschützen. An der Dominanz und deutlichen Überlegenheit der Gastgeber änderte das nichts.