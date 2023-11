Hauptsponsor zahlt nicht KFC Uerdingen zieht die Daumenschrauben an

„Wir haben bereits vor einem Monat über die wirtschaftliche Situation berichtet und klargestellt, dass die Bewältigung der Lage voraussetzt, dass auch die Sponsoren ihre Rechnungen bezahlen. Leider sehen wir uns nun dazu gezwungen, euch darüber zu informieren, dass unser größter, vertraglicher Sponsor – bis auf eine erste Rate als Vorauszahlung nach Vertragsabschluss im April und einer kleineren Zahlung im November – in dieser Saison trotz vieler Gespräche und Ankündigungen noch keine Zahlungen geleistet hat. Dies hat zur Folge, dass der Verein mittlerweile knapp 250.000 EUR offene Forderungen gegenüber seinem Hauptsponsoren hat, obwohl alle vertraglichen Verpflichtungen seitens des KFC erfüllt wurden. In den ersten Monaten der Saison konnten wir dies mit Ticketverkäufen und den anderen Sponsoreneinnahmen, welche teilweise auch vorgezogen wurden, überbrücken. Nun sind wir allerdings an den Punkt gekommen, an dem wir die Ausfälle nicht mehr kompensieren können und es ohne die Zahlungen des Hauptsponsors, der einen Drittel des Gesamtetats ausmacht, nicht geht. Die nächsten Zahlungsverpflichtungen stehen bald an, sodass uns nicht mehr viel Zeit bleibt.