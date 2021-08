In der Liga noch nicht angekommen : Die Mannschaft braucht noch zwei oder drei Wochen Zeit

Beim sportlichen Leiter Patrick Schneider, Co-Trainer Levan Kenia und Trainer Dmitry Voronov ist die Enttäuschung deutlich zu erkennen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Bei der bitteren 2:8-Niederlage in der Fußball-Regionalliga bei der U21 des Bundesligisten 1. FC Köln blieb die Mannschaft weit hinter den Erwartungen von Trainer Dmitry Voronov zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Nach der 2:8-Niederlage am Samstagnachmittag bei der U21 des 1. FC Köln und den Resultaten in den ersten vier Partien verweist der Sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen, Patrick Schneider auf die gänzlich fehlende Vorbereitung. Bei der Pressekonferenz am Freitag, 13. August,21 hatte er gesagt, dass der Verein am darauf folgenden Tag zum Saisonauftakt der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen würde antreten können. Angesichts der Ereignissen seit dem Ende der vergangenen Saison 20/21, mit den Rücktritten des Vorstandes und Insolvenzen von GmbH und e. V., bezeichnete er allein dies als „die positive Nachricht“. Zweifelsohne absolut zu Recht.

Jetzt sind vier Spieltage in der Regionalliga absolviert und der KFC steht nach vier Niederlagen und null Punkten mit einem Trefferverhältnis von 5:20 am Tabellenende. „Wir wissen, wo wir herkommen“, ist eine der Aussagen der neuen Verantwortlichen beim Verein. Man glaubt es kaum, aber bei den fünf erzielten Treffern gibt es sogar fünf Mannschaften die seltener getroffen haben, der Wert von 20 erhaltenen Gegentreffern aber ist absolute Spitze, Bonn und Rödinghausen folgen mit der Hälfte. Der Uerdinger Schnitt von fünf gefangenen Buden pro Partie ist kreisligaverdächtig.

statistik KFC: Jovic – Prodanovic, Ntika, Agirbas, Klossek – Augusto (62. Minino), Baba – Fesenmeyer, Cirillo (73. Kretschmer), Neiß (35. Mallek) – Atsina (35. Barini) Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:2, 8:2 (11., 19., 33., 55., 90.) Dietz, 3:0 (24.) Nottbeck, 4:1 (38.) Fesenmeyer, 4:2 (48.) Barini, 6:2 (66.) Petermann, 7:2 (87.) Schlax. Besonderes Vorkommnis: Petermann schießt Foulelfmeter an die Latte (70.), Schiedsrichter: Alexander Ernst. Nächstes Spiel: Samstag, 4. September 14 Uhr zu Hause gegen Alemannia Aachen.

In Köln ging die Partie in den ersten 25 Minuten verloren, nach 33 Minuten stand es bereits 4:0. „Da haben wir überhaupt keinen Zugriff zum Spiel bekommen, unseren Matchplan nicht umgesetzt“, analysierte Trainer Dmitry Voronov. Aus seiner Sicht gibt es hierfür Gründe, die er aber nicht als Entschuldigung vorschieben wollte. Sicherlich war einer die Anreise mit einer Handvoll privater Autos, weil der bestellte Bus staubedingt auch mehr als 30 Minuten nach der vereinbarten Zeit nicht am Abfahrtsort war.

Beobachtet man das Mannschaftskollektiv auf dem Platz fällt auf, dass es – wahrscheinlich noch – weder eine feste Hierarchie noch einen Leader in dem Team gibt. Typen, die in einer solchen Spielphase wachrütteln, die mentale Kraft haben, sich gegen das bedingungslose Ergeben zu stemmen und ihre Mitspieler dabei mitnehmen können.

Hierarchien bilden sich zumeist in der Saisonvorbereitung aus. Eine solche kostet Geld, macht aber in jeder Sportart Sinn. Anders als ihren 19 Ligakonkurrenten fehlt den Uerdingern diese gänzlich – aus bekannten und von den jetzt handelnden nicht zu vertretenden Gründen. Das einzig verbindende in der Mannschaft scheint noch das gleiche Trikot, das die Akteure tragen. „Bitte geben Sie der Mannschaft und dem Trainerteam noch zwei bis drei Wochen Zeit, zusammen zu finden und Abläufe zu automatisieren“, sagt deshalb Schneider. „Auch das kann so etwas, wie in den ersten dreißig Minuten in Köln passiert, verhindern.“

Derzeit versuchen die sportlich Verantwortlichen, Schneider, Voronov und auch Co-Trainer Levan Kenia das durch Agieren von außen, von der Seitenlinie zu kompensieren. Häufig sieht man dabei alle drei gleichzeitig rufen und gestikulieren. Was gut gemeint ist, assoziiert aber das Sprichwort, dass viele Köche den Brei verderben oder übertragen auf das Spiel, dass das Vorgeben einer einzigen und damit einheitlichen Linie dabei auf der Strecke bleibt. Beim samstäglichen Gegner, ebenfalls eine junge Mannschaft, agierte ausschließlich Trainer Mark Zimmermann an der Linie, die übrigen Teamverantwortlichen hielten sich im Hintergrund.

In Köln gab es aber auch positives. Zum einen, dass nach dem 0:4 noch vor der Pause das 1:4 gelang und zum anderen auch der Treffer zum 2:4 kurz nach Wiederanpfiff. „Wenn danach auch noch das 3:4 fällt, geht vielleicht sogar noch was für den KFC“, befand auch KFC-Aufstiegsheld Lucas Musculus, der zu den 310 Zuschauern zählte. Derweil versprach Trainer Voronov, „dass am kommenden Samstag gegen Aachen eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird.“