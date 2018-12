Verkehr derzeit eingestellt: Schwerverletzter nach Fan-Krawallen am Duisburger Hauptbahnhof

Duisburg Nach dem Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock ist es zu Ausschreitungen am Duisburger Hauptbahnhof gekommen. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt. Der Bahnhof ist zurzeit voll gesperrt.

Angaben der Deutschen Bahn zufolge werden die Züge der Linien RE 1, RE 6 und RE 11 teilweise zwischen Düsseldorf Hbf und Wattenscheid in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Züge halten dann nicht in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf, Mülheim(Ruhr)Hbf und Essen Hbf.

Bereits eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff der Partie hatten sich 160 Anhänger beider Vereine vor dem Stadion in Duisburg geprügelt. Die Rostocker waren am Stadion mit ihren Bussen falsch abgebogen und so in den Bereich der Heimfans geraten, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Als die etwa 80 Rostocker die KFC-Anhänger sahen, seien sie aus den Bussen ausgestiegen und hätten eine Schlägerei begonnen.